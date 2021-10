UFSC divulga obras literárias e conteúdo programático do Vestibular 2022

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) divulgou as obras literárias de leitura obrigatória e o conteúdo programático do Vestibular 2022. Desse modo, os interessados em participar da seletiva já podem conferir o Programa das Disciplinas no site da UFSC.

De acordo com a instituição, os livros para leitura obrigatória são:



Você Pode Gostar Também:

Cemitério dos vivos , de Lima Barreto;

, de Lima Barreto; Crônicas para jovens: de amor e amizade , de Clarice Lispector;

, de Clarice Lispector; Ânsia eterna – contos, de Júlia Lopes de Almeida.

Provas do Vestibular 2022

Conforme definido pelo Conselho Universitário (CUn) da UFSC, as provas do Vestibular 2022 serão aplicadas nos dias 29 e 30 de janeiro de 2022.

O período de inscrição do Vestibular 2022 será aberto no dia 18 de outubro, com fim previsto para o dia 19 de novembro. Já o edital com as regras e procedimentos da seletiva deve ficar disponível em meados de outubro.

A oferta da UFSC para o Vestibular 2022 será de 4.549 oportunidades distribuídas em 98 cursos, que são ministrados nas cidades de Florianópolis, Araranguá, Curitibanos, Blumenau e Joinville. Metade das vagas será para candidatos que cursaram o ensino médio em escolas públicas, de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012).

A aplicação das provas será presencial, mas será feita em apenas dois dias devido à pandemia da covid-19.

No primeiro dia de provas, 29 de janeiro, os candidatos responderão a uma prova composta por 40 questões objetivas. Serão 12 questões de língua portuguesa e literatura ou libras, 8 de língua estrangeira, 10 de matemática e 10 de biologia.

No segundo dia de aplicação, 30 de janeiro, as provas serão compostas por 7 questões de história, 7 de geografia, 2 de filosofia, 2 de sociologia, 10 de física, 10 de química e 2 questões interdisciplinares.

Confira detalhes no site de Vestibular da UFSC.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFAM libera locais de prova da 3ª etapa do PSC 2021.