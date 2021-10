UFT: resultados da isenção da taxa do Vestibular 2022 estão disponíveis

A Universidade Federal de Tocantins (UFT) liberou na última segunda-feira (18) os resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2022. Desse modo, os solicitantes já podem conferir o resultado no site do processo seletivo.

Conforme o edital, puderam solicitar a isenção os estudantes inscritos no CadÚnico e/ou estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas públicas ou como bolsistas integrais em escolas particulares, com renda familiar máxima de 1,5 salário mínimo per capta.



O período de inscrição do Vestibular 2022 será de 25 de outubro até 8 de novembro. As inscrições deverão ser feitas por meio do site de Seleção da UFT. Ainda de acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 140,00.

A universidade deve liberar a homologação das inscrições no dia 25 de novembro.

Provas do Vestibular 2022

A UFT irá aplicar as provas do Vestibular 2022 no dia 12 de dezembro, em dois turnos. Conforme o edital, cada turno de aplicação terá quatro horas de duração:

Manhã (a partir das 8h): provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Redação.

(a partir das 14h): provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Vagas e resultados

A divulgação dos gabaritos está prevista para o dia seguinte ao da aplicação, dia 13 de dezembro. Já o resultado final será publicado pelo UFT no dia 1º de fevereiro de 2022.

Ao todo, a oferta da UFT é de 948 vagas, distribuídas por 50 cursos de graduação. Haverá a reserva de vagas para as cotas, portanto, as vagas serão distribuídas em três modalidades de concorrência: Reserva Legal de Vagas, Ações Afirmativas UFT e Ampla Concorrência.

