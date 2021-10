UFU: está disponível resultado da seleção via Enem para vagas remanescentes

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) divulgou final nesta semana o resultado do processo seletivo via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para o preenchimento de vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2021/1. Desse modo, os candidatos podem conferir a lista de classificados do Portal de Seleção da UFU.

De acordo com o cronograma da universidade, os classificados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas a partir das 16h do dia 3 de novembro. O prazo final para a matrícula é 16h do dia 5 de novembro. Todas os procedimentos e orientações para a matrícula podem ser conferidos em edital específico.



A UFU prevê a realização de novas chamadas para os dias 8, 17 e 22 de novembro; 1º, 8 e 15 de dezembro e 4 de janeiro, caso restem vagas.

Como foi a seleção?

A UFU não aplicou provas nesse processo seletivo, de modo que a classificação foi feita exclusivamente a partir das notas do Enem. Conforme o edital, os candidatos puderam se inscrever com as notas das edições do Enem de 2018, 2019 ou 2020. A instituição recebeu as inscrições entre os dias 5 e 19 de outubro. Ainda de acordo com o edital, as inscrições foram gratuitas.

A oferta da universidade é de 296 vagas em diversos cursos de graduação. Os cursos são ministrados em quatro campi da UFU: Pontal (Ituiutaba), Monte Carmelo, Patos de Minas e Santa Mônica (Uberlândia).

Clique aqui e confira mais detalhes sobre a seleção via Enem para vagas remanescentes.

