‘Um Lugar ao Sol’: conheça os personagens da próxima novela das 9

A espera tá acabando! Um Lugar ao Sol faz primeira apresentação em novembro e se você não aguenta mais de ansiedade pra ver os personagens da nova novela das 9, calma: temos imagens! Veja abaixo as primeiras fotos de Andreia Beltrão, Mariana Lima, Gabriel Leone, Andreia Horta, Alinne Moraes e outros atores do elenco já caracterizados, pra saber logo quem é quem quando a história de Lícia Manzo começar.

Andrea Beltrão é Rebeca: De volta às novelas, Andrea Beltrão será Rebeca, a filha mais velha de Santiago (José de Abreu), que também é pai de Bárbara (Alinne Moraes) e Nicole (Ana Baird). Ela foi descoberta pelo olheiro de uma agência de modelos, quando era adolescente, e saiu cedo de casa para trabalhar e fez muito sucesso. É casada com Túlio (Daniel Dantas), um mulherengo inveterado, com quem teve Cecilia (Fernanda Marques).

Gabriel Leone é Felipe: Felipe, o personagem de Gabriel Leone, é formado em psicologia, mas tem uma paixão pela música. Neto de Ana Virgínia (Regina Braga) e filho de Júlia (Denise Fraga), ele vai se envolver com Rebeca (Andrea Beltrão) na trama.

Mariana Lima é Ilana: Também ex-modelo e melhor amiga de Rebeca (Andrea Beltrão), a personagem de Mariana Lima, Ilana, atualmente é dona de uma produtora. Vive um casamento em crise com Breno (Marco Ricca) e no decorrer da história vai se envolver com Gabriela (Natália Lage).