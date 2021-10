Um Lugar ao Sol: trama das 9 estreia dia 8 de novembro

As relações humanas e familiares ganham foco no horário das nove a partir do próximo dia 8 de novembro, quando estreia ‘Um Lugar ao Sol’ – primeira novela totalmente inédita no horário desde o início da pandemia.

A trama criada e escrita por Lícia Manzo tem a direção artística de Maurício Farias. No enredo, os gêmeos Christian e Christofer (Cauã Reymond) que vivem em realidades polares: a dos sonhos realizados e a dos que foram cruelmente frustrados. Ao perderem a mãe no parto, em Goiânia, os irmãos são separados com menos de um ano de idade. Um deles é adotado por um casal do Rio de Janeiro; o outro é encaminhado pelo pai, sem recursos, a um abrigo.

Assim, Christofer – rebatizado Renato pelos pais adotivos – e Christian crescem em realidades opostas, sem saber da existência um do outro. Até que seus caminhos se convergem.