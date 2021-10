‘Um pontinho verde no meio da cidade’: BeGreen chega à Salvador

Uma fazenda urbana, com a capacidade de produzir mensalmente seis mil quilos de hortaliças e frutos, tudo no espaço de um estacionamento de shopping. Esta é a proposta da BeGreen, a maior fazenda urbana da América Latina, que acaba de desembarcar na capital baiana, no Shopping da Bahia.

Com o propósito de transformar a cadeia de produção de alimentos, desde 2017 a BeGreen leva uma experiência sustentável para shoppings centers, promovendo atividades interativas que aproximam a produção e o consumidor final. Com unidades em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e, agora, Salvador, a ideia é que sejam criadas 60 mil plantas livres de agrotóxicos. Na inauguração do espaço nesta terça-feira (26), estiveram presentes o ceo Giuliano Bittencourt, e também o nutricionista Daniel Cady, convidado e parceiro do projeto. Foto: Aymée Francine | Arquivo pessoal

“Eu estou muito honrado de ser convidado para participar de um projeto tão grandioso, uma inovação que Salvador merece. Eu trabalho com qualidade de vida e longevidade. Sou formado em nutrição, então sei bem o quanto Salvador é carente desse mercado”, começou Cady, em um discurso que falou, também, sobre o cuidado dele com a alimentação da família.

“Quando eu descobri que isso aqui iria funcionar, eu fiquei muito feliz. Dá acesso [a informação] , né?”, frisou. Segundo Cady, com o envolvimento no projeto, ele aprendeu sobre o quanto se economiza com água, luz e energia com o consumo de alimentos orgânicos. “Todos nós merecemos. Uma fazenda urbana que é uma tendência para o futuro. Em vários lugares do mundo já existe e que bom que Salvador é a primeira unidade do Nordeste a receber o projeto”, finalizou.

A área da unidade conta com 2.200m², e está instalada no terceiro piso do Shopping da Bahia. Em Salvador, além das tradicionais hortaliças, serão produzidos também frutos como pimentas, pimentões, berinjelas e tomates. Essa produção será destinada exclusivamente à área de experiência, criada para educar os consumidores, de forma leve e divertida, sobre os benefícios da vida saudável e da sustentabilidade. Os frutos poderão ser colhidos diretamente da plantação durante as visitas à área produtiva, na qual os participantes aprenderão sobre o modelo de cultivo hidropônico.

Além disso, no espaço preparado para crianças e adultos, haverá um parque temático e aulas de yoga e meditação, entre outras atividades. Toda a programação é direcionada ao estímulo do consumo consciente e práticas saudáveis.