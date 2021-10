Unemat divulga resultado do Vestibular Especial 2021/2

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) divulgou na tarde de ontem, dia 1º de outubro, o resultado do Vestibular Especial 2021/2 para o preenchimento de vagas ociosas. Desse modo, os participantes já podem conferir o resultado final por meio do Portal do Candidato.

Os candidatos aprovados devem realizar as matrículas entre os dias 4 e 6 de outubro, virtualmente. No entanto, os documentos exigidos no edital devem ser enviados por meio dos Correios até o dia 8 de outubro.

Você Pode Gostar Também:

Conforme o edital, os aprovados devem enviar cópias autenticadas dos seguintes documentos: documento de identidade; certificado de conclusão do Ensino Médio; e, por fim, declaração de que não está matriculado em nenhum outro curso da Unemat ou de outra instituição pública de ensino superior (a declaração não precisa ser autenticada).

A Unemat ainda não informou se irá fazer novas chamadas.

Sobre o Vestibular Especial 2021/2

A Unemat realizou a seleção dos candidatos a partir de uma prova de redação aplicada pela própria universidade e da análise da documentação enviada pelos inscritos.

Ainda de acordo com o edital, a oferta da Unemat para esse processo seletivo é de 778 em diversos cursos de graduação. Não houve reserva de vagas para cotistas.

A seleção visa o preenchimento das vagas ociosas dos campi de Tangará da Serra, Juara, Sinop, Cáceres, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Barra dos Bugres, Diamantino e Alta Floresta.

Confira mais detalhes no site da Unemat.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFPE divulga novo curso e aumento no número de vagas para o SiSU de 2022.