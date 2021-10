Unesc aplica provas do Vestibular 2021/1 de Medicina neste domingo (3)

O Centro Universitário do Espírito Santo (Unesc) aplica no próximo domingo, dia 3 de outubro, as provas do Vestibular 2022/1 de Medicina. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas será feita das 13h30 às 18h na cidade de Colatina (ES).

Devido à pandemia da covid-19, o uso de máscara é obrigatório durante todo o período de aplicação das provas. Além disso, os candidatos devem levar uma máscara extra para a troca. O Unesc recomenda ainda que os participantes levem suas próprias garrafas de água, que devem ser fabricadas em material transparente e não podem ter rótulos.

Os candidatos devem levar ainda o documento de identificação original com foto e cartão de inscrição impresso.

O Vestibular de Medicina 2021/2 contará com a aplicação de três provas. A 1ª prova será composta por questões objetivas de Português, Inglês, Matemática, Química e Biologia, enquanto a 2ª prova trará questões discursivas de Química e Biologia. Já a 3ª prova será a de redação.

Vagas e resultados

Ao todo, o Unesc está ofertando 110 vagas para o curso de Medicina, campus Colatina, com ingresso previsto para o primeiro semestre letivo de 2022.

De acordo com o cronograma, o Centro deve divulgar o resultado final do Vestibular de Medicina no dia 24 de outubro. Já as inscrições dos candidatos aprovados serão recebidas nos dias 25 e 26 seguintes, no Setor de Atendimento do campus Colatina do Unesc.

Há outras duas chamadas previstas para os dias 27 de outubro e 3 de novembro. Confira mais detalhes no site do Unesc.

