Unhas de gel x unhas de fibra: entenda as diferenças de cada modelo

Se você gosta de cuidar das unhas, já deve ter ouvido falar nas unhas de gel, fibra ou porcelana. Atualmente, existem diversos modelos disponíveis no mercado, que são capazes de surprir as mais diversas necessidades. Com tantas opções, é comum ficar na dúvida de qual unha escolher. Entenda as diferenças de cada tipo:

Durabilidade: As unhas de gel tem durabilidade de cerca de um mês e o preço varia entre R$ 80 e R$ 250. A manutenção é simples e todo o processo é indolor.

Pontos negativos: Algumas pessoas podem ter alergia aos produtos utilizados para a aplicação da unha, e por isso é importante conferi-los antes da aplicação. Além disso, o uso contínuo da unha de gel pode enfraquecer a natural, deixando-a mais quebradiça. O último ponto negativo é que não se pude utilizar acetona neste tipo de unha, o que dificulta a troca de esmalte.

Unha de fibra

A fibra de vidro é utilizada principalmente pelas mulheres que não conseguem deixar a unha natural crescer no tamanho desejado. Ao contrário das unhas de gel, as de fibra não são feitas através de um molde. A própria unha da cliente é utilizada como modelo, o que torna o efeito bem natural.

São utilizados filamentos de fibra de vidro, que são fixadas nas unhas naturais com gel e expostas em cabine de luz. Apesar do processo ser bem demorado (pode levar cerca de 3h), as unhas de fibra costumam ser mais resistentes do que as de gel.

Antes e depois da aplicação das unhas de fibra | Reprodução: Blog Pausa Para Feminices