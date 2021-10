União-MT 0 x 2 Caxias-RS – Grená repete dose e está nas quartas – Futebol Interior

Rondonópolis, MT, 2 (AFI) – Repetindo o resultado do jogo de ida contra o União-MT, o Caxias-RS voltou a vencer por 2 a 0 e se classificou à próxima fase da Série D. Com isso, disputará o acesso à terceira divisão nacional na próxima fase do torneio. Seu adversário, contudo, ainda é indefinido e será conhecido neste domingo.

TRANQUILO!

Com a vitória por 2 a 0 no duelo de ida, o Caxias-RS entrou tranquilo no duelo contra o União-MT. Se defendendo bem, o Falcão Grená viu os mandantes tomarem as principais iniciativas do jogo e barrou as investidas mais perigosas. Assim, ao final da primeira etapa, poucas chances de gol foram criadas e o placar terminou zerado.

Caxias-RS vence o União-MT e está nas quartas-de-final da Série D (Foto: SER Caxias / Divulgação)

Na volta dos vestiários, o panorama mudou. Afobados, os mato-grossenses acabaram dando espaços para os visitantes e, com isso, o placar foi aberto. Aos 17 minutos, Maicon mandou a bola para as redes e fez o primeiro tento gaúcho. Doze minutos depois, Marlon fez o segundo, fechando o placar e selando a classificação à próxima fase.

PRÓXIMA FASE

Classificada à próxima fase, o Caxias-RS espera agora o seu adversário. Diferentemente da primeira e segunda fase da Série D, onde os times os quais se enfrentam são conhecidos através de chaveamento, as oitavas-de-final define os seus confrontos através de cruzamento olímpico. Como outras equipes ainda jogarão, os duelos seguem em aberto.