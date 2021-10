Unicamp amplia em 1 hora tempo de prova do Vestibular 2022

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) decidiu ampliar em 1 hora o tempo de prova da 1ª fase do Vestibular 2022. Conforme o cronograma do processo seletivo, as provas serão aplicadas no dia 7 de novembro.

Com a alteração, a duração da prova passa a ser de cinco horas. De acordo com a Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) o tempo mínimo de permanência na sala continua sendo de duas horas. Apesar de aumentar o tempo de realização do exame, a universidade manteve em 72 o número de questões que irão compor a prova.

A ampliação do tempo foi motivada pela melhora nos índices da pandemia da covid-19. Por meio de nota, a Comvest afirmou que a alteração “permitirá que os candidatos tenham mais tempo para uma leitura dos enunciados e das alternativas, privilegiando a interpretação e uma leitura mais atenta das questões”.



Sobre o Vestibular 2022

Ao todo, a Unicamp espera 63.298 candidatos para a aplicação das provas da 1ª fase no dia 7 de novembro, com início às 13h. Devido à pandemia, o uso de máscara será obrigatório. A Unicamp recomenda ainda que os candidatos levem máscaras extras para realizar a troca durante a prova.

Os candidatos já podem conferir os locais de prova no site da Comvest. O exame será aplicado em 31 municípios de São Paulo, além de ocorrer também em outras cinco capitais: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE) e Salvador (BA).

A aplicação das provas da 2ª fase está prevista para os dias 9 e 10 de janeiro de 2022. Os candidatos responderão a uma prova de redação e a uma prova com questões discursivas de diversos assuntos.

Ainda de acordo com o edital, a universidade deve convocar os aprovados em primeira chamada no dia 14 de fevereiro, enquanto o período de matrícula será nos dias 15, 16 e 17 seguintes.

A Unicamp está ofertando 2.540 vagas em diversos cursos de graduação no Vestibular 2022, com reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas

