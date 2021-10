Com a maior base biométrica facial do Brasil, a unico recruta profissionais de todas as idades. A IDTech que simplifica a relação entre pessoas e empresas por meio da identidade digital, busca pessoas de diversas áreas para compor seu time nas áreas de Tecnologia, Marketing, Comercial, Clientes e Projetos.

Há chances para Brand Design Lead, Analista de Processos Comerciais, Analista de Comunicação Comercial, Senior Frontend Developer (React), Especialista de Marketing & Growth Analytics, Creative Manager, Analista de Processos Pleno, Senior Mobile Developer (IOS), Senior Backend Developer (Java), Senior Machine Learning Developer, Pessoa Desenvolvedora (Python), Analista de Suporte de TI, HR Business Partner, Technical Support Engineer (Developer), Pessoa Desenvolvedora Backend (Java/Kotlin), Pessoa Desenvolvedora (.NET), Desenvolvedora Frontend Sr. – Mães na Engenharia, Desenvolvedora Backend Sr. (C#) – Mães na Engenharia, Pessoa Desenvolvedora (Go / Golang), entre outras.

Os requisitos variam de acordo com a função e nível de senioridade, mas é importante que os candidatos tenham pensamento estratégico e sejam flexíveis, criativos, curiosos e colaborativos, com capacidade de se conectar com pessoas para entender seus problemas e compartilhar tomada de decisões.

A empresa oferece a seus funcionários um plano de carreira estruturado de acordo com suas competências e interesses, com oportunidade de crescimento. Nesse sentido, há um incentivo a seu desenvolvimento pessoal e profissional através de ciclos de avaliação de performance semestrais (com feedback estruturado e plano de desenvolvimento individual), programas de formação internos, bolsas de estudo acadêmicas e bate-papos tech/non-tech com profissionais do mercado.

Ainda, além de promover um ambiente leve, justo e inclusivo, a unico oferece remuneração compatível com o mercado, com plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, acesso ao Gympass, vale transporte (reembolso fretado ou biciletário) e vale refeição e alimentação integrados.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página da empresa no LinkedIn para conferir a lista de oportunidades completa e cadastrar o currículo.