Unidade de Referência em Síndromes Gripais de Penedo fecha por baixa procura por atendimento

Secretário de Saúde Guilherme Lopes agradece aos funcionários pelo empenho no trabalho que teve seu último plantão nessa quinta-feira, 30 de setembro

A Unidade de Referência em Síndromes Gripais instalada em Penedo pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) encerrou o atendimento ao público devido a queda da procura pelos serviços.

Em todo o mês de setembro, o centro de triagem para pessoas com sintomas de Covid-19 atendeu 313 pessoas, número bem abaixo dos 3.516 atendimentos registrados em maio deste ano.

Em julho, os dados já apontavam queda acentuada, totalizando 1.799 atendimentos, caindo para menos de mil (988) em agosto e pouco mais de 300 em setembro, chegando ontem – último dia do mês – com apenas 11 pessoas indo até a Unidade de Referência em Síndromes Gripais.

Ainda em relação aos últimos 30 dias, o resultado consolidado dos 96 exames colhidos em Penedo no mesmo período resultou em apenas três casos positivos para Covid.

Com o encerramento das atividades do centro de triagem, quem apresentar sintomas da doença cuja pandemia ainda exige uso de máscara protetora e outras medidas preventivas deve se dirigir ao posto de saúde ou até a UPA nos finais de semana ou período noturno.

Campanha de vacinação em Penedo

A redução drástica é consequência direta do sucesso da campanha de imunização contra Covid. Até hoje, 40.391 pessoas já receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra o coronavírus em Penedo.

A Secretaria Municipal de Saúde frisa que desse total, 36.996 têm 18 anos ou mais, número que corresponde a praticamente 87% da população adulta do município. Entre adolescentes, a SEMS administrou a primeira dose em 3.395 no grupo com idade entre 12 e 17 anos.

Vacinados com segunda dose em Penedo são 22.992, além das 28 doses de reforço aplicadas em idosos com idade igual ou maior do que 70 anos e pessoas com baixa imunidade biológica, observando ainda os seguintes critérios.

Assim, a campanha que salva vidas totaliza, até o final de setembro, 63.383 doses aplicadas em Penedo;

O Secretário de Saúde de Penedo, Guilherme Lopes, parabenizou a dedicação do pessoal que trabalhou no centro de triagem para Covid. O espaço aberto em junho de 2020 assegurou a assistência para a população penedense.

“Somos gratos por todos os avanços que conquistamos até aqui e continuaremos trabalhando para que nosso município siga desempenhando um papel de destaque. Cada vida salva nos traz uma sensação de dever cumprido e queremos continuar avançando”, declarou o gestor da SEMS em sua rede social.

