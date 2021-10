UniFTC abre matrículas para 7ª edição da mega revisão do Enem 2021

A preparação dos estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está a todo vapor e os aulões sempre são de grande auxílio para captação de novos conhecimentos. Com base nisso, a Rede UniFTC abriu as inscrições para a 7 edição do projeto Mega Revisão Enem, que acontece nos dias 17 e 18 de novembro, às 18h30. , de forma virtual.

O projeto, será on-line e conta com a participação de professores especialistas em aprovação no exame. Os interessados podem realizar as inscrições através deste link e garantir acesso exclusivo aos conteúdos. A Mega Revisão será transmitida através do canal do Youtube da Rede UniFTC.