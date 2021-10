Unila recebe inscrições para seleção 2021 via Enem para vagas remanescentes

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) está recebendo as inscrições para a seleção 2021 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para o preenchimento das vagas remanescentes. De acordo com o cronograma, os interessados têm até as 17h do dia 3 de novembro para realizar a inscrição.

De acordo com o edital, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas virtualmente, por meio do site da instituição.



Ainda de acordo com o documento, serão aceitas as notas das edições do Enem ocorridas em 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. A nota mínima exigida para participar do processo seletivo é de 300 pontos na redação. Além disso, o candidato não pode ter zerado nenhuma das provas do Enem.

Resultado e vagas

A divulgação do resultado, com a lista de classificação dos candidatos em 1ª chamada, será feita em 9 de novembro. Os aprovados na 1ª chamada deverão enviar virtualmente a documentação exigida para a matrícula até o dia 16 de novembro.

O processo seletivo visa o preenchimento de 538 vagas remanescentes em diversos cursos de graduação. De acordo com a Unila, as vagas continuam ociosas após a realização de todas as chamadas do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2021/2 e do ingresso de estrangeiros, mesmo com a realização do processo Unila-SiSU.

Não haverá reserva de vagas nessa seleção para as vagas remanescentes pois a Unila não irá adotar o sistema de cotas.

Confira mais detalhes no site da universidade.

