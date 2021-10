UNIR recebe inscrições para Vestibular Complementar 2021

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) abriu nesta última quinta-feira, dia 21 de outubro, o período de inscrição do Vestibular Complementar 2021. De acordo com o cronograma, os interessados podem realizar a inscrição até as 18h do dia 28 de outubro.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do site de Seleção Discente da UNIR.



A seleção visa o preenchimento de vagas remanescentes do Vestibular 2021 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Assim, a oferta da UNIR é de 806 vagas distribuídas por 37 cursos de graduação. As oportunidades são para os campi de Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Presidente Médici, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena.

Novo método de avaliação

Conforme o edital, a UNIR não aplicará provas para a seleção do Vestibular Complementar 2021. A seleção será feita a partir da análise do histórico escolar do Ensino Médio, das notas obtidas pelos estudantes nas disciplinas Língua Portuguesa e Matemática.

De acordo com a Profª Marcele Pereira, reitora da UNIR, a nova forma de avaliação visa ampliar as formas de ingresso nos cursos. “A universidade tem um papel fundamental na sociedade para a formação e ampliação de opções para os nossos jovens e para todos os que buscam a formação superior. Com novas formas de seleção estamos garantindo mais possibilidades para isso”, afirmou ela.

Conforme o edital, a UNIR deve divulgar o resultado preliminar do processo seletivo no dia 5 de novembro. Os candidatos poderão entrar com recursos no dia 6 seguinte. O edital prevê ainda uma 2ª chamada ou manifestação de interesse para o dia 10 de novembro.

Clique aqui para conferir mais detalhes sobre o Vestibular Complementar 2021.

