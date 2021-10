Unitau recebe inscrições para o Vestibular de Verão 2022

A Universidade de Taubaté (Unitau) iniciou o período de inscrição do Vestibular de Verão 2022. Desse modo, os interessados já podem realizar as inscrições por meio do site da universidade. O valor da taxa de inscrição é de R$ 50.

De acordo com o edital, os candidatos podem escolher realizar as provas do Vestibular de Verão 2022 de forma virtual ou presencialmente. O prazo limite para a inscrição daqueles que optarem pelas provas presenciais é 4 de dezembro. Já aqueles que optarem pela prova on-line podem se inscrever até as 17h da véspera da avaliação.



Provas do Vestibular de Verão

Conforme o cronograma, as provas on-line podem ser agendadas para 4 e 20 de novembro ou 14 de dezembro. Já a aplicação prova impressa está marcada para o dia 5 de dezembro e deve acontecer das 9h às 12h30, na cidade de Taubaté (SP).

Os candidatos que optarem por realizar o exame presencialmente deverão seguir o protocolo de biossegurança contra a covid-19. Portanto, deverão usar obrigatoriamente máscara de proteção respiratória, manter o distanciamento social e permitir a aferição da temperatura.

Ainda de acordo com o edital, os candidatos responderão provas compostas por uma redação e por 32 questões objetivas sobre assuntos de Biologia, Física, Química, Matemática, Geografia, História, Língua Portuguesa e Inglês.

A Unitau também irá aceitar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e de vestibulares anteriores de outras instituições de ensino superior para a classificação dos candidatos.

Ao todo, para o Vestibular de Verão 2022, a Unitau está ofertando 2.100 vagas em cursos ministrados em Taubaté (SP).

O resultado final do exame será publicado em até cinco dias úteis após a aplicação das provas. Confira mais informações no site da Unitau.

