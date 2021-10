Unitins altera data do Vestibular 2022

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) alterou a data de aplicação das provas do Vestibular 2022. Conforme divulgado pela universidade, a nova data de realização do exame é 19 de dezembro deste ano.

Conforme divulgado anteriormente pela Unitins há cerca de duas semanas, a aplicação das provas aconteceria no dia 5 de dezembro. No entanto, a instituição decidiu por adiar a realização do exame antes de divulgar o edital com as regras e procedimentos da seleção.



Sobre a seleção da Unitins

Tradicionalmente, a Unitins seleciona novos alunos para os seus cursos de graduação por meio do seu Vestibular, que conta com a aplicação de provas objetiva e dissertativa (exige a escrita de uma redação). Portanto, o ingresso nos cursos ofertados em todos os campi da universidade (Palmas, Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e Paraíso) é exclusivamente feito por meio do vestibular tradicional.

Todos os processos seletivos contam com edital específico para cada edição com todas as informações pertinentes ao respectivo certame.

De acordo com a Unitins, em breve o edital referente ao Vestibular 2022, com o número de vagas e outros detalhes, será publicado no site da universidade.

