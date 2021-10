UPE libera locais de prova da seleção das Escolas de Aplicação 2022

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou, por meio Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos, os cartões de inscrição com os locais de prova da seleção para as Escolas de Aplicação 2022. Desse modo, os candidatos já podem conferir o documento por meio do site de Processo de Ingresso.

Para acessar e imprimir o cartão de inscrição, o candidato deve realizar o login com o e-mail cadastrado no ato de inscrição. No documento, além dos locais de prova, é possível conferir os protocolos de biossegurança contra a covid-19 exigidos no dia de aplicação do exame.



De acordo com o cronograma oficial do processo seletivo, a aplicação das provas será feita no dia 14 de novembro, no turno da manhã. Os locais de prova serão nas cidades do Recife, Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina.

Os portões de acesso aos locais de prova serão aberto às 7h30 e fechados às 9h. Já o início das provas está previsto para as 9h15.

Vagas e resultados

A oferta da UPE para a seleção de 2022 é de 398 vagas no total, sendo 258 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental e 140 vagas para a 1ª série do Ensino Médio (para as cidades do Recife, Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina). De acordo com o edital, metade das vagas estão reservadas para candidatos oriundos de escolas da rede pública de ensino.

A universidade registrou 2.271 inscrições para as vagas do Ensino Médio, e 1.264 inscrições para o Ensino Fundamental.

Ainda de acordo com o cronograma do edital, a divulgação da lista de candidatos aprovados está prevista para o dia 28 de dezembro de 2021.

Confira mais detalhes no site da universidade.

