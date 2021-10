USP recebe inscrições para curso de programação gratuito até domingo (10)

A Universidade de São Paulo (USP) está oferecendo vagas em um curso de programação gratuito ministrado no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC). As inscrições são gratuitas e estão abertas a estudantes que estejam cursando o ensino médio.

Os estudantes interessados em se candidatar a uma vaga no curso de programação da USP devem realizar a inscrição até este domingo, dia 10 de outubro, por meio do preenchimento de formulário eletrônico.



O curso faz parte do projeto Codifique do ICMC. O Codifique é um curso de programação básica oferecido pelo PET Computação da USP de São Carlos para alunos do ensino médio de todo o Brasil.

Conteúdos e aulas

O conteúdo programático abarca assuntos referentes à lógica e resolução de problemas, e conceitos de lógica básica de programação, por meio da linguagem JavaScript. De acordo com a USP, não é necessário ter conhecimentos prévios na área de programação para fazer parte do curso.

As aulas serão virtuais, ministradas por meio do YouTube, toda quarta-feira, das 14h às 15h10. Portanto, é preciso ter acesso a um computador e à internet. Além disso, os organizadores do Codifique recomendam que os participantes tenham uma conta na plataforma Discord para acompanhar o curso.

O número de vagas do curso depende do número de monitores inscritos. Desse modo, a organização deve entrar em contato com o estudante por e-mail para confirmar a participação no curso.

De acordo com a USP, os estudantes e os monitores voluntários terão direito a um certificado no final do curso.

Confira mais detalhes sobre o curso no Guia do Codifique, criado para sanar possíveis dúvidas do público externo.

Com informações da Agência Brasil.

