usuários relatam espera de mais de 10 meses

Entrar no Bolsa Família parece ser uma tarefa longe de ser fácil neste momento. De acordo com relatos de cidadãos que precisam do dinheiro, há casos de pessoas que estão há mais de 10 meses tentando conseguir uma vaga no programa. A grande maioria dos indivíduos não está conseguindo entrar.

Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, o Bolsa Família atende algo em torno de 14,6 milhões de pessoas. Parte desses beneficiários está recebendo o dinheiro do Auxílio Emergencial. Isso porque o Governo Federal permitiu a mudança de projeto quando isso significasse uma vantagem financeira para os usuários.

Só que além dessas 14,6 milhões de pessoas que estão no programa, outras 2,2 milhões estão na fila de espera. São brasileiros que atendem a todas as exigências do projeto, mas que mesmo assim não estão recebendo o dinheiro do benefício. Então eles acabam entrando neste modo de aguardo.



Você Pode Gostar Também:

Essa fila está crescendo mês após mês. Não se sabe ao certo qual é o tempo médio de espera do momento em que se entra nessa lista até a hora em que se entra no programa. O Ministério da Cidadania não divulgou esse dado, mas imagina-se que isso varia muito a depender do cidadão que está para entrar.

Para essas milhões de famílias que estão na fila e para outras milhões que querem entrar na fila, esperar é tudo o que elas não precisavam neste momento. É que, como se sabe, a fome não costuma aguardar até as esferas do Governo fazerem algo sobre o assunto. Uma usuária falou sobre isso em sua conta oficial do Twitter. “A fome que os meus filhos passam tem pressa”.

Bolsa Família no Nordeste

Nestas últimas semanas, o Nordeste vem sendo uma espécie de palco para muitas polêmicas envolvendo o Bolsa Família. Governadores da região estão dizendo que Bolsonaro estaria sendo preconceituoso com os nordestinos.

Em vídeo, o Governador do Piauí, Wellington Dias (PT), disse que o Governo Federal estaria cortando vagas de nordestinos nos últimos meses. De acordo com ele, seriam pessoas que precisavam desse dinheiro.

Parte desses governadores chegou a enviar uma carta para o Ministério da Cidadania para pedir explicações sobre o ocorrido. Eles pedem para que a pasta recoloque todas essas pessoas no programa o quanto antes.

Pesadelo acabando?

O Ministério da Cidadania respondeu que as análises dos perfis das pessoas que entram e saem do Bolsa Família é feita de maneira digital e impessoal. Então, pela lógica deles, não teria como existir um preconceito contra qualquer região.

Além disso, eles disseram também que o número de pessoas que são atendidas pelo Bolsa Família atualmente é de 14 milhões. Eles afirmam que esse patamar é mais alto do que o que se viu em qualquer momento do PT no poder.

Por fim, o Ministério prometeu que vai acabar com a fila do Bolsa Família dentro de mais algumas semanas. É que em breve o Governo deverá colocar em cena o Auxílio Brasil, e ele deve inserir todas essas pessoas que estão no aguardo neste momento.