usuários temem novos cortes em prorrogação

Nas redes sociais, muita gente está pedindo para que o Governo Federal bata logo o martelo e decida prorrogar o Auxílio Emergencial. Só que tem gente preocupada com a forma como o Palácio do Planalto poderá fazer isso. Na prática, há um temor de que novos cortes aconteçam mais uma vez.

Veja também: Vale-gás NACIONAL com valor de R$50 a cada 2 meses

A preocupação não é sem sentido. É que todas as vezes que o Governo Federal decidiu prorrogar o Auxílio Emergencial, eles decidiram fazer também um grande corte no número de beneficiários. Então, em tese, mesmo que o programa tenha continuado, muita gente acabou ficando para trás no meio do caminho.



Você Pode Gostar Também:

De acordo com o Ministério da Cidadania, o Governo Federal começou fazendo os pagamentos do Auxílio Emergencial para algo em torno de 70 milhões de brasileiros. Na primeira prorrogação, que aconteceu em setembro de 2020, esse número de usuários despencou para algo em torno de 48 milhões.

Este ano, depois de um hiato de três meses sem pagamentos, o Governo decidiu retomar os repasses. Só que mais uma vez eles realizaram um grande corte. Em abril, ainda de acordo com o Ministério da Cidadania, eram 39 milhões de brasileiros recebendo o dinheiro do programa. Agora esse número já é de 35,4 milhões.

Os dados mostram que algo em torno de 35 milhões de indivíduos foram perdendo o Auxílio Emergencial ao longo dos meses. Boa parte desses bloqueios aconteceu por causa de fraudes ou inconsistências nos dados do programa. Só que se entende que aí neste grupo também se encontram pessoas que realmente precisam do dinheiro.

Pedidos para novas vagas

Na verdade, boa parte dos usuários está pedindo para que o Governo Federal aumente o número de beneficiários do programa. É que desde o ano passado, o Palácio do Planalto não insere mais novas pessoas no projeto em questão.

Como dito, o número de usuários foi caindo no decorrer dos meses. Só que neste meio tempo, se entende que muita gente que passou a precisar do programa, acabou ficando de fora. Por isso eles estão pedindo para que o Governo prorrogue o benefício e também aumente o número de vagas no programa.

Não está claro neste momento quantas pessoas precisam do dinheiro mas não estão conseguindo receber nem o Auxílio Emergencial e nem o Bolsa Família. No entanto, entende-se que não é pouca gente que está nessa situação.

Queda no Auxílio

Só que o mais provável é que, em caso de nova prorrogação, o número de usuários diminua. De acordo com informações de bastidores, a ala que quer estender o Auxílio acredita que o programa deve ir acabando aos poucos.

Por essa lógica, a prorrogação do Auxílio contaria com um final mais brando do projeto. Isso quer dizer portanto que o objetivo é fazer com que o benefício fique um pouco menor a cada mês que passa, e isso inclui a diminuição gradativa no número de usuários.

Além disso, é provável que os próprios valores do programa caiam gradativamente também. Então os patamares que hoje variam entre R$ 150 e R$ 375 podem ficar ainda menores a partir dos próximos meses. Isso considerando obviamente um cenário em que o Governo aprove uma prorrogação do Auxílio Emergencial.