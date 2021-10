Vai ser mais quente? ‘Verdades Secretas 2’ será para maiores de 18 anos

O público já espera ansioso por “Verdades Secretas 2” e quanto mais se aproxima da estreia no Globoplay, mais detalhes são descobertos. De acordo com informações do ., a novela que terá sua primeira parte lançada no streaming ainda este mês, será para maiores de 18 anos.

Pode-se esperar que o clima esquente com mais cenas de nus frontais masculinos e femininos, além de sexo e violência. A ideia seria explorar algo que já dá certo com outras séries de concorrentes como Netflix e Prime Video.

Ainda segundo apuração do site, Verdades Secretas 2 seria um teste para saber o limite do público, por esse motivo quando for para a TV, a trama passará por uma picotada em cenas muito pesadas e ganhará a classificação “indicada para maiores de 16 anos”.