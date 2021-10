“Vai subir sim” – Futebol Interior

São Luis, MA, 15 (AFI) – As chances do Sampaio Corrêa de conquistar o acesso são mínimas, mas o zagueiro Nilson Júnior não olha para os números e garante que o time vai subir à elite do Brasileirão.

“Vai subir sim. Enquanto houver 10 ou 1% de chance a gente vai está acreditando. O Sampaio é isso. Nada é fácil para o Sampaio. Vamos brigar sim para subir. A esperança é essa. É o que é falado aqui todos os dias”, contou o defensor.

A derrota para o Vitória, por 1 a 0, em pleno Castelão, na última terça-feira, dificultou ainda mais a situação do Sampaio Corrêa em relação ao acesso. A diferença para o G4 hoje é de oito pontos, mas pode ficar em 11 até o encerramento da 30ª rodada.

No meio da tabela de classificação, com 40 pontos, a Bolívia Querida precisa torcer por tropeços de times que estão no G4 e ainda não jogaram na rodada, como Coritiba, Avaí e Goiás.

Na próxima terça-feira, inclusive, o Sampaio Corrêa tem pela frente o Coritiba, no Couto Pereira, pela 31ª rodada. Depois disso faltarão sete jogos.