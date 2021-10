Vale do Dendê abre matrículas para incubação de produtoras de áudio; saiba mais

Empresas produtoras musicais, de podcasts ou de conteúdo digital em áudio, que tenham registro no CNPJ e preferencialmente lideradas por pessoas negras das regiões periféricas de Salvador e Região Metropolitana podem se inscrever através do link.

O Programa terá duração de 3 meses, com início previsto para 25/11/21 até 11/02/22. O processo seletivo contará com 2 etapas, sendo a segunda etapa de validação de documentos e entrevista com um Comitê de Seleção composto por representantes da Vale do Dendê e convidados especiais.

No período de incubação, participantes contarão com diversas atividades que visam estimular seus desenvolvimento pessoal, empresarial e aprimoramento técnico, além de consultorias individuais e aulas com convidados especiais que são referência no mercado de áudio do Brasil.