Vale Luz: Projeto oferece descontos

Famílias de baixa renda em todo Brasil estão sofrendo com os constantes aumentos na conta de luz devido à crise hídrica. Em razão disso, a concessionária Neoenergia criou um projeto nomeado de Vale luz.

O programa oferece descontos na fatura de energia elétrica com a troca de resíduos sólidos para reciclagem. Desta forma diminui o gasto de energia da extração da matéria prima utilizada nas indústrias.

Por meio disso, cerca de 12 mil famílias que residem nos estados de Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte receberão os descontos na conta de luz. Só no primeiro semestre de 2020, 120 toneladas de materiais recicláveis foram recolhidos, proporcionando um total de R$ 28,7 mil em descontos.

Onde fazer as trocas?

O projeto possui alguns pontos fixos onde os materiais devem ser entregues. Basta acessar o App Vale Luz Cliente ou os sites das concessionárias (Celpe, Coelba e Cosern).

No que tange aos materiais que podem ser trocados, temos:

Metal (latinhas de alumínio e ferro);

Papel;

Papelão;

Plásticos (garrafas PET, embalagens de produtos de limpeza e higiene);

Óleos vegetais (como os de coco, de cozinha, soja, canola, girassol, milho);

Eletrônico (CPU com placa mãe, televisores, monitores, celular, impressoras e copiadoras).

Empresas e condomínios

O Vale Luz também é aberto a empresas e condomínios. Para participar é preciso encaminhar uma solicitação para o e-mail eficiencia@neoenergia.com, com o assunto Vale Luz Celpe, caso resida em Pernambuco, ou Vale Luz Coelba, caso resida na Bahia. Na mensagem, deve ser enviada as fichas de inscrição, disponíveis no site da concessionária.

Com isso, é só aguardar o contato da equipe do projeto e verificar a possibilidade de atendimento de acordo com algumas regras exigidas. Dentre os critérios temos: não possuir vínculo com cooperativas de catadores, possuir a prática de separação dos resíduos sólidos (coleta seletiva), possuir área para acesso do caminhão do projeto.