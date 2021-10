‘Vamos buscar o título’ – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 20 (AFI) – O principal objetivo da temporada já foi alcançado: o Campinense garantiu acesso no Campeonato Brasileiro Série D. Agora, buscará o título, começando pela semifinal diante do Atlético-CE.

O adversário também esteve no Grupo 3. Nos dois jogos, duas vitórias para o Campinense, por 3 a 2 e por 3 a 0. Mesmo assim, o técnico Ranielle Ribeiro salientou que foi um dos times mais difíceis de se enfrentar, com muita organização tática. Os cearenses acabaram crescendo muito durante a competição e eliminaram a Ferroviária-SP, uma das favoritas ao acesso.

“Agora é enfrentar novamente o Atlético-CE, um time da nossa chave que eu achava o mais organizado taticamente. Tivemos dois resultados positivos contra eles na primeira fase, mas muita dificuldade. Agora é concentrar, treinar esse resto de semana, para começarmos a caminhada em busca do nosso novo objetivo, que é a conquista do título”, projetou.

VAI RENOVAR?

Com o acesso conquistado, é normal que se especule sobre a renovação de contrato. Ranielle afimrou que a conversa já existe, indicou um acerto, mas pediu concentração na reta final da Série D.

“A conversa já existe. Essa diretoria que está hoje fez uma revolução no Campinense em nível de organização. Se um clube com essa grandeza, centenário, está querendo dar continuidade em um projeto com a gente, por que não conversar e encaminhar um processo positivo? Mas vamos viver, vamos aproveitar o momento, essa comemoração do acesso, nos concentrar de novo e buscar o título”, ponderou.

SEMIFINAIS

Atlético-CE e Campinense-BP fazem o primeiro jogo no sábado, às 15h, no Estádio Domingão, em Horizonte (CE). No domingo (31), às 16h, fazem o jogo decisivo no Amigão, em Campina Grande (PB).