‘Vamos dar nosso melhor’ – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 27 (AFI) – Revelado na base do Atletico Cearense, o atacante Hitalo, 22 anos, com uma passagem pelo Crato, e hoje com 26 jogos e dois gols na temporada, acredita na vaga da Aguia cearense contra o Botafogo, no final de semana no Estádio Amigão, segundo jogo das semifinais do Campeonato Brasileiro Série D.

“Sabemos que domingo será um grande jogo e que será muito importante para nós buscarmos essa vaga. Vamos dar o nosso melhor para que a gente saia classificado para final, embora saibamos quejá foi um grande resultado para Atlético esse acesso.

Vamos colocar em prática tudo que o professor pediu, durante a semana e vamos buscar essa classificação em João Pessoa”, disse.

O atacante espera um time focado e centrado. Mesmo sem o resultado de vitória no jogo de ida, o zagueiro Edgar disse que está confiante no Atlético para a partida decisiva deste sábado (30) e ainda comenta sobre o estilo adotado por grande parte do grupo.

Como houve empate no primeiro jogo em Horizonte, quem vencer no tempo normal, em João Pessoa, estará classificado para grande final contra Aparecidense ou ABC (deu o time goiano no primeiro jogo, 4 a 2 e o segundo sera no fim de semana em Natal-RN).

Para esse jogo o treinadorRaimundo Wagner deve provavelmente contar com força máxima e possivelmente o onze que atuou em Horizonte possa ser mantido: Carlão; Gustavo Silva, Edgar, Waldson e Alisson Henrique; Daniel, Caio Acaraú e Hércules; Ewerton Potiguar, Dudu Itapagé e Erick Pulga.