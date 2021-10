‘Vamos evoluir ainda mais’ – Futebol Interior

Criciúma, SC, 11 (AFI) – O técnico Claudio Tencati estreou com o pé direito no Criciúma. Mesmo jogando fora de casa, o time carvoeiro conseguiu visitar e vencer o Ituano-SP, em pleno Estádio Novelli Júnior, pelo placar de 2 a 0 para se reabilitar após estrear com derrota na segunda fase e ainda equilibrar o Grupo C do Campeonato Brasileiro da Série C, assumindo provisoriamente a liderança. Ao fim da partida, o novo comandante falou sobre as mudanças que fez na equipe.

“Procuramos organizar alguns pontos de estratégia, do ponto de vista tático, para que pudéssemos fazer um bom enfrentamento aqui com o Ituano. Fui muito baseado no adversário, pois não temos tempo para estabelecer uma ideia agora. Mobilização no aspecto emocional, parte tática e algumas situações que conseguimos explorar do time deles, como transições e bola parada”, disse Tencati.

Ele fez questão de elogiar o desempenho de sua equipe, em especial no primeiro tempo. Claudinho abriu o placar ainda na etapa inicial e Dudu Vieira já no fim da partida, marcou o segundo, ambos em chutes de fora da área.

“Nosso time foi seguro, jogou quando precisou tomar a iniciativa. Faltou produzir depois do primeiro gol, com um pouco mais de posse e organização. No segundo tempo melhoramos, mas vamos evoluir com o tempo”, concluiu.

Agora, de olho na segunda vitória seguida, o Criciúma volta a campo no próximo sábado (16) quando recebe o Botafogo-PB, no Estádio Heriberto Hulse, às 19h.