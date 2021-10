Vasco fica longe do acesso e Avaí leva virada do Operário – Futebol Interior

Campinas, SP, 29 (AFI) – O Vasco decepcionou sua torcida ao perder para o CSA por 3 a 1 em casa nesta sexta-feira à noite, em ‘noitada dupla’ pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, o Avaí foi derrotado por 2 a 1 para o Operário.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha as Séries A, B, C e D do Brasileirão online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES DA SÉRIE B!

Cajá calou São Januário. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

DECEPÇÃO VASCAÍNA

O Vasco frustrou os mais de 9 mil torcedores que foram à São Januário na noite desta sexta-feira e perdeu para o CSA, de virada, por 3 a 1.

A derrota é uma ducha de água fria no time carioca, que chegou ao segundo jogo sem vitória e viu o G-4 – grupo de acesso – cada vez mais distante. O Vasco caiu para o oitavo lugar, com 47 pontos. Seis pontos de distância para o Goiás, quarto colocado, com 53.

Já o CSA, que vive situação parecida com a do Vasco, assumiu o sétimo lugar, com 48 pontos, ficando a cinco pontos do grupo do acesso.

Alan marcou um dos gols do Operário

VIRADA PARANAENSE

O Operário venceu o Avaí de virada por 2 a 1, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

O jogo foi bem movimentado com os dois times se alternando na busca pelo gol, mas o Operário foi mais competente e objetivo nas finalizações. Copete abriu o marcador no início do segundo tempo para o Avaí, mas Alan e Paulo Sérgio viraram o jogo para o time da casa.

Mesmo com a derrota, o Avaí permanece dentro do G4, com 53 pontos.

O Operário conquista sua segunda vitória seguida, – antes tinha vencido o CSA por 4 a 2 – e se afasta da ameaça do rebaixamento. Com 41 pontos, está na 12ª colocação, nove pontos distante do Londrina, primeiro clube no Z4.

MAIS NESTE SÁBADO

Dois jogos encerram a rodada neste sábado. CONFIRA OS JOGOS: