Veja 10 dicas de beleza para incluir na sua rotina diária de cuidados

Dicas de beleza são sempre bem-vindas, não é mesmo? E se você está em busca de um guia semanal está no lugar certo. Selecionamentos 10 novas ideias, que vão fazer toda diferença na sua rotina diária, e ainda te deixarão mais linda! Confira:

1. Máscara facial de banana e azeite Uma das nossas primeiras dicas de beleza é a máscara facial de banana! Essa fruta é ótima para prevenir acnes e desacelerar o aparecimento das rugas na pele. Ela também auxilia as peles que são afetadas pela psoríase. O azeite é responsável pela hidratação da camada superficial da pele. Essa é uma mistura natural, econômica e muito fácil de fazer.

2. Gelo no rosto O gelo é útil para muitas coisas, principalmente para o rosto! Aplicar gelo ou mergulhar o rosto em uma bacia com água e gelo, melhora olheiras, espinhas e ainda fecha os poros, auxiliando bastante na aplicação de maquiagem.

4. Óleo de rícino Forte aliado dos fios capilares, o óleo de rícino hidrata, combate as caspas e as indesejadas pontas duplas. Além disso, ele também pode ser usado nas sobrancelhas e cílios. Sua composição é repleta de antioxidantes, ômega 6 e 9 e vitamina E, que são os grandes responsáveis pelos benefícios.

5. Chá verde para oleosidade O quinto item das melhores dicas de beleza é o chá verde, que auxilia os cabelos na retirada de sua oleosidade e os presenteia com muito brilho. Ele fornece melhorias à microcirculação periférica e automaticamente, normaliza a permeabilidade dos fios. É sempre bom ter um chá verde em casa!

6. Babosa para quedas de cabelo A babosa é utilizada para diversas finalidades nos cabelos. É perfeita para cabelos secos, ressecados, quimicamente tratados, com seborreia e até mesmo caspas. Ela possui nutrientes, minerais, enzimas e vitaminas que nutrem o couro cabeludo, fortalece os cabelos e, consequentemente, evita a queda capilar.

7. Hidratante com óleo de coco

Muito amado no mundo da beleza, o óleo de coco pode ser utilizado em todo o corpo. Ele fornece grandes vantagens quando utilizado em sua forma orgânica. Mantém hidratação da pele do rosto, corpo e mãos, retira ressecamentos dos pés e é superindicado para quem possui xerose cutânea.