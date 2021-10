veja a classificação do returno – Futebol Interior

Campinas, SP, 01 (AFI) – O Campeonato Brasileiro Série B já está na 28ª rodada. Em um campeonato longo, é normal oscilações dos times, mas algumas se destacam. O Portal Futebol Interior traz para você a classificação do campeonato contando apenas as oito rodadas do segundo turno.

Com isso, é possível perceber como alguns times melhoraram, como a Ponte Preta, que aparece em sexto lugar, enquanto outros caíram de produção, como o Náutico, que seria o vice-lanterna nesta situação.

PONTE SE RECUPERA

A Ponte Preta terminou o turno na 16ª colocação com 19 pontos e, no segundo turno, figura em sexto e já conseguiu 13. A arrancada se explica pelo desempenho em casa. O clube campineiro é o quinto melhor mandante com 64% de aproveitamento.

Já o Guarani vem tendo consistência desde o início e, após terminar o primeiro turno em sexto lugar com 30 pontos, aparece em oitavo na classificação do returno com 12, mantendo aproveitamento na faixa de 50%.

NÁUTICO AFUNDA

O destaque negativo fica por conta do Náutico, que liderou por várias rodadas, mas começou a cair antes mesmo do fim do primeiro turno. Após as 19 rodadas iniciais, o Timbu terminou em sétimo com 30 pontos. No segundo turno, aparece em 19º lugar, à frente apenas do Brasil-RS, com cinco pontos.

BOTAFOGO É O GRANDE DESTAQUE

Apesar de o Coritiba ainda continuar na liderança, não há dúvidas de que o melhor momento é do vice-líder Botafogo, que vem numa crescente há algum tempo. O time terminou o primeiro turno em oitavo com 29 pontos e, no returno, lidera com 19. Saiu de um aproveitamento de 50% para um de 79%.

Nos últimos dez jogos, foram sete vitórias, dois empates e só uma derrota. Apesar de aproveitamento como visitante ser de 33%, os cariocas compensaram em casa, e conquistaram 87% dos pontos, sendo o melhor mandante disparado – o segundo é o Coritiba, com 69%.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO RETURNO DA SÉRIE B: