veja quando o Governo deve oficializar valores

O Auxílio Brasil vai pagar mensalidades mínimas de R$ 400 para algo em torno de 17 milhões de pessoas. Pelo menos foi isso o que garantiu o Presidente Jair Bolsonaro em uma série de entrevistas nos últimos dias. No entanto, por mais que ele prometa isso, esses dados ainda não estão oficializados.

De acordo com as informações oficiais, a minuta da Medida Provisória (MP) do Auxílio Brasil ainda está na Câmara dos Deputados. Esse texto mostra como vai ficar a estrutura do novo programa em questão. No entanto, ele ainda não mostra informações como o valor dos pagamentos e nem o número de usuários do projeto.



Assim, dá para dizer que pelo menos na prática, esses pontos ainda não passaram por uma definição. E isso leva a crer que tudo ainda pode mudar. De qualquer forma, membros do Palácio do Planalto estão dizendo que existe uma data para que essa oficialização aconteça. E deverá ser já na próxima semana.

De acordo com a agenda oficial do Presidente da República, ele deverá participar de uma reunião da Cúpula dos 20 países mais ricos do mundo. É o chamado G20. Esse evento vai acontecer em Roma, na Itália, nos dias 30 e 31 de outubro. A ideia do Planalto é que ele decida sobre essa questão dos valores quando voltar dessa viagem.

Dá para dizer, portanto, que uma decisão sobre isso vai sair nos primeiros dias de novembro. A expectativa é de que nesse mesmo momento, Bolsonaro também diga qual vai ser o valor do ponto de corte que vai definir quais famílias estão em situação de pobreza ou de extrema-pobreza. Isso vai ser importante para saber quem vai poder receber o benefício.

Longo caminho para Auxílio

O fato, no entanto, é que o caminho para a aprovação do Auxílio Brasil ainda parece longo. É que para que o programa seja de fato oficializado com valores turbinados, o Governo Federal ainda vai precisar do Congresso Nacional.

Mesmo que o Presidente Jair Bolsonaro oficialize esses valores quando voltar da Itália, esse texto ainda vai poder sofrer alterações dentro do Congresso Nacional. E alguns parlamentares estão prontos para tentar fazer isso.

O texto da Medida Provisória (MP) do Auxílio Brasil já conta com mais de 460 propostas de emendas. Pelo menos 45 delas estão tentando aumentar o valor do programa para além desses R$ 400 que Bolsonaro vem prometendo pagar.

Ministro preocupado

Em declaração para o Congresso Nacional, o Ministro da Cidadania, João Roma, disse que está preocupado com a situação. De acordo com ele, o cronograma para a execução do Auxílio Brasil está apertado neste momento.

Ele disse ainda que o Congresso Nacional precisa ser mais rápido. Ele argumentou que essa rapidez seria importante porque tem muita gente passando por necessidades neste exato momento. Por isso, ele quer aprovar o projeto o quanto antes.

O plano inicial do Governo Federal era começar a pagar o Auxílio Brasil ainda no último mês de agosto. Mas com a decisão de prorrogar o Auxílio Emergencial até outubro, o Planalto achou melhor empurrar o novo benefício para novembro.