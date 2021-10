veja quem saca 6ª parcela nesta quarta, 13

A Caixa Econômica Federal está retomando nesta quarta-feira (13) as liberações dos saques da 6ª parcela do Auxílio Emergencial. Desta vez é a hora daqueles que nasceram no mês de julho. De acordo com o banco, o dinheiro em espécie está na conta dos usuários deste grupo desde as primeiras horas da manhã.

Veja também: Novo auxílio de R$ 800 é aprovado; veja quem receberá

Na verdade, as pessoas que fazem aniversário em julho receberam o dinheiro desta 6ª parcela ainda no último dia 28 de setembro. Acontece, no entanto, que naquele primeiro momento eles só podiam movimentar a quantia através do aplicativo Caixa Tem. Além disso, eles também podiam usar o sistema Internet Banking.



Você Pode Gostar Também:

Naquela situação, as opções de movimentação eram limitadas. De acordo com a Caixa Econômica Federal, eles podiam usar o Caixa Tem apenas para pagar algumas contas. Além disso, também era possível fazer algumas compras online ou mesmo presenciais em estabelecimentos que aceitam esse tipo de transação.

A partir desta quarta-feira (13), essa situação muda para os informais de julho. É que agora eles ganham mais uma opção de movimentação da 6ª parcela do benefício. Além de poder seguir usando o app do Caixa Tem, eles podem também sacar o dinheiro em espécie a partir da boca do caixa.

Vale sempre lembrar que ninguém é obrigado a sacar a quantia do Auxílio Emergencial. Quem quiser seguir movimentando a quantia através dos meios digitais, pode fazer isso normalmente. É importante destacar isso porque circulam informações pela internet dizendo que as pessoas que não sacarem o dinheiro perderão o benefício. Isso não é verdade.

Auxílio Emergencial

Para quem não sabe, essa é a penúltima parcela de pagamentos do Auxílio Emergencial. De acordo com o calendário oficial do programa, falta apenas mais uma depois da atual. E esse repasse derradeiro deverá acontecer ainda neste mês de outubro.

No caso dos informais que nasceram em julho, as liberações da 7ª parcela irão sair no próximo dia 27 de outubro. É, portanto, um pouco menos de um mês de intervalo do repasse do 6º ciclo para esse grupo.

De acordo com o Ministério da Cidadania, que é a pasta que responde pelo benefício, algo em torno de 35 milhões de pessoas estão recebendo o dinheiro do Auxílio Emergencial. Os valores variam entre R$ 150 e R$ 375.

Prorrogação

Dentro do Governo Federal se debate a ideia de prorrogar esse benefício por mais alguns meses. É que se entende que muitos informais que recebem o programa hoje acabem sem pegar mais esse dinheiro a partir de novembro.

Em entrevista nesta terça-feira (12), o Ministro da Economia garantiu que a prorrogação não vai acontecer. Ele citou o ritmo da vacinação e a queda nos casos da Covid-19 para dizer que aumentar os meses de pagamentos do programa não seria necessário.

O Ministro da Cidadania, João Roma, discorda. De acordo com ele, algo em torno de 25 milhões de pessoas que hoje recebem alguma ajuda do Governo Federal ficarão sem nada de uma só vez a partir do próximo mês. Por isso, ele afirma que quer a prorrogação.