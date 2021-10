Vem aí: data de estreia de Verdades Secretas 2 é revelada

Na segunda temporada da produção, Giovanna (Agatha Moreira) contrata um detetive particular para investigar a morte do pai, Alex, interpretado na primeira temporada por Rodrigo Lombardi. Ela acredita que Angel (Camila Queiroz) é a responsável pela morte do empresário e pretende reunir provas do crime.

Além de Camila Queiroz e Agatha Moreira, Verdades Secretas 2 conta com Rainer Cadete, Guilhermina Guinle, que também participaram da primeira temporada. Novos nomes como Romulo Estrela, Sérgio Guizé, Deborah Evelyn e Erika Januza fazem parte do elenco da nova produção.