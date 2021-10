Vera Viel pede desculpa por comentário feito em 2015; entenda

Na última segunda-feira (18), a ex-modelo Vera Viel, de 46 anos, se pronunciou nas redes sociais após um conteúdo antigo ser exposto nas redes sociais. A esposa de Rodrigo Faro pediu desculpas publicamente por ter endossado a magreza em um comentário feito em 2015.

A polêmica começou após a repercussão de um vídeo do Tik Tok, onde uma jovem chamada Duda mostra prints de publicações suas feitas em meados de 2015. Ela costumava marcar famosos em suas fotos das redes sociais para que eles a ajudassem a realizar o sonho de ser modelo. Vera Viel foi uma das artistas marcadas e deixou um comentário nada inspirador: “Precisa ser magra para ser modelo, fofa”, escreveu na época.

Ao tomar conhecimento do vídeo, Vera se pronunciou no Instagram. “Estou sendo duramente criticada por um comentário que fiz na foto de uma criança em seu perfil do Instagram no ano de 2015. Eu gostaria de publicamente me desculpar com todos que se sentiram ofendidos”, iniciou.

A ex-modelo ainda disse que na sua época a indústria da moda era muito rígida e que ela, inclusive, sofreu com dietas e regimes. “Minha resposta está lá e não fujo às minhas responsabilidades e atitudes. De fato endossei que precisava ser magra para se entrar na indústria da moda pois era assim que o mercado funcionava”, afirmou.

Por fim, Vera pediu desculpas à jovem. “Tantos anos se passaram e eu não consigo imaginar o tamanho da sua dor e decepção. Que o tempo tenha curado qualquer tipo de mágoa e que de verdade você seja uma mulher feliz e realizada”, finalizou. Confira o texto completo: