‘Verão 22’: Crochê promete ser tendência na estação mais quente

O handmade ou “feito à mão” em português, nunca esteve tão em alta. Se o ano de 2021 já foi marcado por looks com peças de crochê, em 2022 essa tendência promete se manter ainda mais firme, estando presente no outfit completo. Desde chapéus, biquínis, prendedores de cabelo e até bolsas, o crochê vai dominar a estação mais quente do ano mais um vez.