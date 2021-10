‘Verão 22’: Festival reúne Anavitória, Pitty, Nando Reis e BaianaSystem em Salvador

Os shows estão de volta. Com o avanço da vacinação no Brasil e, consequentemente, com a diminuição dos indicadores epidemiológicos da Covid-19, Salvador se prepara para a retomada dos festivais de música. Um deles, o “Verão22Salvador”, já tem data para acontecer.

Nos dias 08, 15 e 22 de janeiro, Anavitória, Nando Reis, Pitty, BaianaSystem, Titãs e Jota Quest se apresentarão no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio. Os show serão realizados em encontros: no primeiro sábado (8), se apresentam Anavitória e Nando Reis; no dia 15, Pitty e BaianaSystem; e, por fim, no último dia (22), Titãs e Jota Quest dividirão o palco.

Os ingressos começaram a ser vendidos hoje (22), na plataforma Eventim, com preços a partir de R$130 reais.