Verdade ou Mentira que o Instagram e Whatsapp vão acabar em 2021?

A queda das redes sociais de Mark Zuckerberg no início da tarde desta segunda-feira, 04 de outubro, tem tirado o sono de milhões de internautas no mundo inteiro.

De acordo com as primeiras informações, uma pane geral nos DNS`s dos servidores do Instagram, Whatsapp e Facebook fazem com que as mesmas estejam off-line até o momento.

Mas é verdade que o Instagram, Whatsapp e Facebook vão acabar?

A resposta é muito clara, não. Não há nenhuma informação nesse sentido. A verdade é que quedas como essas são anormais, porém já aconteceram e podem acontecer num futuro, e por ‘n’ motivos, tecnológicos ou até mesmo judiciais.

Então fique despreocupado que já já eles voltam 🙂 Aproveite o tempo e interaja no mundo real com a família e amigos.