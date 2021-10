Verdadeira epopeia! Entenda a logística do Botafogo-PB na busca pela primeira vitória na 2ª fase da Série C – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 14 (AFI) – Depois de estrear com uma derrota para o Ituano-SP em casa, o Botafogo-PB está tendo uma verdadeira maratona fora de casa na sequência deste Campeonato Brasileiro da Série C. Nesta última segunda-feira (11) empatou sem gols com o Paysandu-PA em Belém e nem voltou para João Pessoa.

Para facilitar a logística, o elenco do Botafogo-PB ficou na capital paraense até essa quinta-feira (14), onde segue viajem para Brasília por volta das 17h30, onde irá fazer uma conexão para Florianópolis. A previsão de chegada é 23h30.

A equipe dorme em Florianópolis e na manhã desta sexta-feira (15) pega mais três horas de estrada até Criciúma, que fica no interior do estado de Santa Catarina. O jogo acontece no sábado (16), às 19h, no Estádio Heriberto Hülse.

Atualmente com apenas um ponto ganho, o Belo aparece na última colocação do Grupo C. O Criciúma lidera a chave com quatro, o Ituano é segundo com dois e o Paysandu, terceiro, com dois.