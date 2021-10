Verdades Secretas 2: Angel começa nova temporada viúva e falida

A protagonista Angel não terá uma vida fácil na nova temporada de Verdades Secretas. A protagonista começará a trama viúva, falida e com um filho pequeno doente. Por causa do drama familiar, a modelo voltará a fazer os programas do book rosa.

No fim da primeira temporada da novela, Angel se casou com Guilherme, seu colega de escola, após matar Alex. Em Verdades Secretas 2, descobriremos que o marido da modelo morreu, a deixando sem dinheiro e com um filho de 4 anos diagnosticado com leucemia. A personagem de Camila Queiroz entrará então em contato com Visky, o booker da antiga agência de Fanny. Na nova vida de modelo e prostituta de luxo, Angel terá um ‘novo Alex’ sadomasoquista, o empresário Percy.