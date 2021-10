Verdades Secretas 2: Angel será presa pelo assassinato de Alex

No fim da primeira parte de Verdades Secretas, Carolina, mãe da modelo, flagra o marido Alex e a filha na cama. Desnorteada após ver a cena, ela tira a própria vida. Para vingar a morte da mãe, Angel trama uma vingança contra Alex e o mata com diversos tiros. O corpo do empresário é jogado no mar e a jovem inventa para a polícia que ele escorregou da lancha.