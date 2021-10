‘Verdades Secretas 2’: Ator detalha preparação física para cenas de sexo

O ator João Vitor Silva, compartilhou no podcast ‘Novela das 9’, que precisou fazer uma preparação física para as cenas quentes em ‘Verdades Secretas 2’.

Interpretando Bruno desde a primeira temporada da novela, o ator surpreendeu os fãs em sequências que envolvem experiências sexuais intensas e o uso de drogas. Agora, em Verdades Secretas 2, o drama da dependência química se acentua, após o estudante enfrentar seis internações.

Já o erotismo permeia todo o trabalho. Em umas das cenas, já liberada um dos 10 primeiro capítulos liberados, Bruno protagoniza um momento bem quente ao lado de Benji (Rodrigo Pandolfo). “Eu brinco que Verdades Secretas foi a minha escola de cena de sexo.”, disse.

Sabendo que a segunda temporada teria uma trama ainda mais sexual, o ator, que revelou sempre ter sido “muito largado em relação ao corpo”, passou a frequentar a academia.

“Eu sempre fui muito largado com o meu corpo, só que com essa necessidade de estar ali mostrando [em cena], você vai começando a ficar um pouco mais vaidoso. Então acontecia às vezes de eu ver uma cena e pensar que podia estar com o corpo um pouquinho mais desenhado pra me sentir um pouquinho melhor. E quando veio a ideia de fazer Verdades Secretas II, que eu já sabia que seria esse universo da tensão sexual pulsante, eu fui pra academia e fiz o que nunca fiz na minha vida, que é me dedicar a fazer isso.”, contou. Os primeiros 10 episódios de ‘Verdades Secretas 2’ já estão disponíveis no Globoplay.

Assédio e nudes dos fãs

Conhecido por seu papel como Pedrinho, em Sítio do Pica-Pau Amarelo, João com certeza não é mais uma criança. Por conta do papel em Verdades Secretas, o ator disse que tem recebido diversos nudes dos fãs.