‘Verdades Secretas 2: Bruno Montaleone será garoto de programa e se envolverá com família

Verdades Secretas 2 ainda nem estreou, mas já está dando o que falar. Com lançamento previsto para hoje (20), a novela criada e escrita por Walcyr Carrasco, com Nelson Nadotti, Márcio Haiduck e Vinicius Vianna, chega recheada de cenas quentes e explícitas, se tornando a primeira da TV Globo não recomendada para menores de 18 anos. E, um dos novos personagens que pretende esquentar a tela dos espectadores, será Matheus, interpretado por Bruno Montaleone.

Na trama, Montaleone interpreta um modelo da agência de Blanche (Maria de Medeiros), que também trabalhará como garoto de programa e vai se envolver com todos os membros de uma mesma família. Em conversa com Patricia Kogut, do jornal O Globo, Deborah Evelyn explicou mais sobre a situação. De acordo com a atriz, sua personagem, Betty, será a primeira a conhecer Matheus. O rapaz, então, acabará se envolvendo também com o marido dela, Lorenzo (Celso Frateschi), e os filhos dele, Irina (Julia Stockler) e Giotto (Johnny Massaro).

“Quem conhece o Matheus primeiro é a Betty. Ela faz programa com vários garotos, apesar de ser muito bem casada e ter uma relação super estável”, contou. A estilista, entretanto, termina se apaixonando pelo garoto de programa – e isso causará diversos conflitos na trama.

“Ela se apaixona porque o Matheus é diferente dos outros. Depois, ele conhece o Giotto por causa da Betty, num desfile. E se aproxima também da Irina e do Lorenzo. E tudo isso é um susto para a Betty, porque ela é uma mulher muito independente que achava só que ia ter casos por aí. Ela gosta de sexo. Então, como vai lidar com a situação quando descobrir que Matheus não está só com ela?”, indagou a artista

A nova temporada de Verdades Secretas chega hoje ao Globoplay, às 21h30.