Verdades Secretas 2: conheça os novos personagens da trama

A novela Verdades Secretas 2 estreia no dia 20 de outubro no Globoplay e todos estão ansiosos para descobrir os rumos que a vida de Angel (Camila Queiroz) irá tomar. Além de Camila Queiroz, Agatha Moreira e Rainer Cadete, que já faziam parte da primeira temporada, a trama traz novos personagens que prometem causar. Confira:

Na nova temporada da novela, agência de Fanny terá sido vendida para Blanche, a nova chefe e cafetina. Além de comandar o book-rosa, assim como Fanny, ela também terá um caso com um dos modelos, Joseph, interpretado por Ícaro Silva. Além de Joseph, a cafetina se envolverá também com Ariel, DJ vivido por Sérgio Guizé.

A modelo vivida por Érika Januza terá uma carga dramática bem forte. Ela sofrerá com anorexia, distúrbio alimentar que leva a pessoa a ter uma visão distorcida de seu corpo, gerando uma obsessão pelo peso. Na trama, ela será casada com Ariel (Sérgio Guizé).

Gabriel Braga Nunes viverá o ‘Christian Grey’ brasileiro. Na trama, Percy é um empresário de sucesso adepto ao sadomasoquismo. Ele ficará obcecado por Agel e os dois protagonizarão cenas quentes de sexo.

Gabriel Braga Nunes será empresário sadomasoquista em Verdades Secretas 2 | Reprodução: Instagram

Matheus (Bruno Montaleone)

O jovem sairá do interior de São Paulo rumo a capital com o sonho de se tornar modelo. Ele será incentivado pela avó (Zezé Polessa) a entrar no esquema de Book Rosa, no qual terá relações com homens e mulheres. Ele se envolverá com a estilista Betty (Deborah Evelyn) e seu enteado (Jhonny Massaro).