Verdades Secretas 2: modelo considerada ‘nova Angel’ será estuprada pelo padrasto

Assim como na primeira temporada, Verdades Secretas 2 aborda temas sérios e pesados. Na trama, uma jovem modelo considerada a ‘nova Angel’ será estuprada pelo padrasto e acabará se rendendo ao book rosa.

Julia Byrro interpreta Lara, a irmã postiça de Guilherme. Ela acaba sofrendo uma grande mudança de vida após a morte do irmão e precisa deixar o colégio interno. Ela volta para a cidade natal, onde viverá com a mãe e o padrasto Nicolau, interpretado por Júlio Machado. Na nova casa, Lara sofrerá abusos do padrasto e será estuprada por ele.

Mais tarde, ela se mudará para São Paulo e entrará na agência de modelos de Blanche. Lá, a jovem passará a se prostituir através do book rosa.

Assim como Giovanna, o grande objetivo de Lara será se vingar de Angel. Ela culpa a cunhada pela morte do irmão e, consequentemente, pela sua mudança drástica de vida.