Verdades Secretas 2: Rômulo Estrela revela que usou tapa-sexo o tempo inteiro

O ator Rômulo Estrela estreou em Verdades Secretas 2 como o detetive Cristiano, contratado por Giovanna (Agatha Moreira) para investigar Angel (Camila Queiroz). Em entrevista à Quem, o ator revelou que foi um desafio gravar tantas cenas quentes e que usou o tapa-sexo o tempo todo.

Na trama, Cristiano é um policial civil afatsado do cargo após cometer um erro e passa a trabalhar como detetive particular. “ele conhece a Angel antes de saber que ela é a Angel. Naquele primeiro momento, já se encanta com ela e tem uma paixão arrebatadora”, conta. Mesmo apaixonado pela mulher que ele deveria investigar, Cristiano ainda se envolve com Giovanna, formando um triângulo amoroso

“Para mim foi muito novo gravar tantas cenas de sexo, usar o tapa-sexo o tempo inteiro. Às vezes, fazemos só uma cena de sexo o dia inteiro. Porque são cenas mais delicadas, que exigem um cuidado”, revelou. O ator ainda contou que algumas das cenas de sexo demoraram um dia inteiro de gravação para serem concluídas.

Apesar da dificuldade de gravar cenas tão íntimas, o ator ressalta a importância do bom diálogo com a direção da novela: “Desde o início teve um papo com a direção, em que colocamos na mesa o que nos deixava confortáveis – ou não – para fazermos as cenas de sexo. Tivemos liberdade para co-dirigir essas cenas e também para nos sentirmos confortáveis para entregar o que a direção pedia e o texto também queria”.