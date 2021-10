Verdades Secretas 2: saiba mais sobre Cristiano, personagem de Rômulo Estrela

A segunda temporada de Verdades Secretas vem aí e novos personagens prometem apimentar ainda mais a trama. Este é o caso de Cristiano, detetive interpretado por Rômulo Estrela que se envolverá com Angel (Camila Queiroz) e Giovanna (Agatha Moreira) ao mesmo tempo.

De acordo com as pistas contidas nos teasers divulgados, Cristiano será contratado por Giovanna para desvendar a morte de Alex (Rodrigo Lombardi). A jovem acredita que o pai foi assassinado por Angel e pretende reunir provas do crime.

Para desvendar o mistério, Giovanna bola um plano nada simples: o investigador precisará se aproximar de Angel, ganhar sua confiança e fazê-la confessar o assassinato. Par isso, o personagem de Rômulo Estrela entrará para a agência de modelos da jovem e dividirá as passarelas com ela.

A proximidade com a investigada causará fogo no parquinho. Pelo que foi mostrado nos teasers, Angel e Cristiano irão se envolver e protagonizarão muitas cenas quentes durante a trama. Ao mesmo tempo, o detetive gato também irá se relacionar com a chefe, Giovanna, o que com certeza não acabará nada bem.