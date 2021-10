Versão barata: aprenda a fazer pizza da Domino’s em casa

Atualmente a Domino’s é a maior rede de entregas de pizza do mundo, tendo cerca de 13 mil lojas em 83 países. É um consenso que a pizza de massa grossa e recheio generoso é uma delícia, mas aqui no Brasil o preço pesa no bolso.

Pensando nisso, os influenciadoras gastronômicos Pedro e Nato descobriram uma receita em conta e que pode ser feita em casa sem grandes dificuldades. Na versão barata da pizza da Domino’s você economiza mais de 40 reais!

Ingredientes para a massa: