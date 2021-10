Versão barata: aprenda a fazer Yakult gigante de R$ 3,00

Quem nunca brigou por um frasquinho de Yakult? O leite fermentado é uma bebida que contém lactobacilos vivos, que são micro-organismos benéficos para o nosso organismo. Nesse grupo, o Yakult é o mais famoso no Brasil e faz sucesso principalmente com crianças e idosos, já que funciona como regulador do intestino.

Apesar de delicioso, 6 unidades do produto (equivalente a 480g) sai por quase R$ 11,00. Os influenciadores gastronômicos Pedro e Nato foram atrás de uma versão barata do leite fermentado. Aprenda como fazer 500ml de Yakult gastando apenas R$ 3,00!

Ingredientes:

– 2 xícaras de chá de leite desnatado (500ml)

– 1 potinho de Yakult (80ml)

– 2 colheres de sopa de açúcar mascavo

– 2 colheres de sopa de água

Modo de preparo:

Esquente o leite numa panela e, quando saírem as primeiras bolhas, transfira o leite para um pote de vidro esterilizado. Espere amornar por 25 minutos (ou até suportar ficar com o dedo no leite por dez segundos). Coloque o Yakult numa tigela e adicione uma concha do leite morno. Misture e devolva tudo para o pote. Envolva o pote com um pano de prato e deixe em repouso por oito horas. Depois desse tempo, a fermentação já deve ter acontecido. Numa panela pequena, coloque o açúcar mascavo e a água e misture. Quando o açúcar derreter, espere a calda esfriar e misture com o Yakult. Seu Yakult caseiro gigante está pronto!

Rendimento: 1 pote de Yakult de 500ml (ou 6 potes pequenos)

Custo: R$ 3,20